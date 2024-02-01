И.о. постпреда России при ЕС: Евросоюза в прежнем виде больше нет и никогда не будет

Кирилл Логвинов подчеркнул, что так называемая российская угроза в настоящее время выгодна европейской бюрократии, придерживающейся глобалистских взглядов

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Евросоюз, каким многие россияне его помнят по прошлым годам, прекратил свое существование. Об этом написал исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в экспертной колонке, опубликованной на сайте ТАСС.

"Анализ имеющих место сегодня в Брюсселе тенденций и особенностей есовской внешней политики подводит к осознанию того, что прежнего Евросоюза, каким все его знали и к какому привыкли, уже не существует и больше никогда будет", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что так называемая российская угроза в настоящее время выгодна европейской бюрократии, придерживающейся глобалистских взглядов. По его мнению, этот тезис используется для перераспределения власти в пользу Брюсселя и максимального ослабления суверенитета входящих в сообщество государств.