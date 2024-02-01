Гаврилов заявил, что учения НАТО направлены на прощупывание почвы для провокаций против РФ

Глава делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Москва относит к провокационным действиям декларации Германии, Нидерландов и Польши по созданию военного коридора

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник - 2024") направлены не на защиту альянса, а на прощупывание почвы для провокаций против России. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Эти натовские учения собрали 90 тыс. солдат, офицеров и технику. Переброска техники идет на восточном направлении, то есть имитирует так называемую защиту Сувалкского коридора. Мы охарактеризовали это как совершенно очевидную провокацию, как затачивание альянса не на защиту, а на фактически прощупывание почвы для возможных провокационных действий в отношении Российской Федерации", - сказал он.

По словам Гаврилова, Москва также относит к провокационным действиям НАТО и декларацию Германии, Нидерландов и Польши о намерениях по созданию военного коридора. "Они хотят сделать намного быстрее переброску сил и техники фактически к Польше и Прибалтике, - указал дипломат. - Как мы должны это расценивать, это защита? По-моему, это не защита. Россия на самом высоком уровне неоднократно заявляла, что у нас нет никаких намерений ни нападать, ни провоцировать НАТО. Судя по всему, они именно идут на эту провокацию".

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 пройдут с февраля по май 2024 года в Европе. Участие в них примут 31 страна альянса и Швеция. Как заявил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина в интервью агентству Арменпресс, учения "Стойкий защитник" направлены на "сдерживание РФ", которую альянс считает "угрозой".