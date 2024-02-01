В Тюменской области более 40% участков обеспечат видеокамерами на выборах президента РФ

На всех остальных участках будет применяться видеофиксация с помощью мобильного устройства

ТЮМЕНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Около 43% избирательных участков обеспечат видеокамерами на выборах президента РФ в 2024 году в Тюменской области, оборудование установят не менее чем на 460 участках из 1 070, сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин на пресс-конференции, посвященной подготовке к выборам.

"Что касается видеонаблюдения, оно безусловно будет использоваться, причем мы говорим о том, что оно будет использоваться в масштабах не менее, чем было использовано на последней президентской кампании в 2018 году. <…> В 2018 году это было 377 избирательных участков и 29 территориальных избирательных комиссий, <…> и сейчас вместе с "Ростелекомом" мы планируем, закрыть видеонаблюдением не менее 460 избирательных участков на территории Тюменской области. Монтаж <...> видеокамер уже начался", - сказал он.

Он отметил, что на всех остальных участках будет применяться видеофиксация с помощью мобильного устройства, там будет осуществляться запись без трансляции в сеть Интернет, эти записи будут храниться не менее, чем три месяца.

Всего в Тюменской области на предстоящих выборах президента РФ будет действовать 1 070 избирательных участков, девять из которых временные, два из них расположатся в следственных изоляторах, еще семь - в медицинских учреждениях, добавил Халин.