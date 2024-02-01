1 февраля, 12:26
Палестино-израильский конфликт

Богданов обсудил с послом Иордании эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта

Стороны также рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления российско-иорданских отношений

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Иордании в Москве Халед Шавабке обсудили продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также развитие ситуации в Сирии и Йемене. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"В ходе доверительного обмена мнениями по актуальным аспектам ближневосточной повестки дня основное внимание было уделено продолжающейся эскалации в зоне палестино-израильского конфликта, а также развитию ситуации в Сирии и Йемене", - сообщает российское дипведомство.

Стороны также обсудили несколько вопросов дальнейшего укрепления российско-иорданских отношений, "включая поддержание активного политического диалога". 

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