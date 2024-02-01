Рябков: страны БРИКС заверили Россию в поддержке планов ее председательства

По словам замглавы МИД РФ, на встрече шерп состоялись плодотворные и конструктивные дискуссии по нескольким темам в рамках "трех корзин" сотрудничества в БРИКС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Представители стран - участниц БРИКС заверили в поддержке планов российского председательства в объединении. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам первого заседания шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

По его словам, за прошедшие три дня было проведено 10 рабочих сессий, в ходе которых представители российских министерств и ведомств, бизнеса, академических кругов представили развернутые брифинги по ключевым направлениям сотрудничества в БРИКС и инициативам российского председательства в объединении. "Мы очень ценим, что наши партнеры заверили в поддержке планов председательства и в готовности к энергичной совместной работе в текущем году", - сказал замминистра.

Рябков добавил, что состоялись плодотворные и конструктивные дискуссии по нескольким темам в рамках "трех корзин" сотрудничества в БРИКС: политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные контакты.

"Мы обсудили насущные вопросы в области торговли и инвестиций, транспорта и логистики, энергетики, технологий, инноваций, устойчивого развития. Обменялись мнениями относительно укрепления взаимодействия в сфере образования, здравоохранения и спорта, подтвердили нацеленность на поддержание и углубление связей бизнеса и экспертов", - добавил он.