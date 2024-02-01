Рябков: РФ видит растущий интерес дружественных стран к развитию взаимодействия в БРИКС

По словам замглавы МИД РФ, им "импонируют основные принципы, на которых базируется взаимодействие" в рамках объединения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Интерес дружественных государств по всему миру к развитию взаимодействия в БРИКС возрастает. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам первого заседания шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

"Видим растущий интерес дружественных государств-единомышленников по всему миру к развитию взаимодействия в БРИКС", - отметил он.

Этим странам, по словам Рябкова, "импонируют основные принципы, на которых базируется взаимодействие" в рамках БРИКС. "Это уважение международного права и интересов друг друга, права каждого государства на суверенный выбор пути развития. Это солидарность и взаимовыручка", - пояснил шерпа РФ.

"Отвечая на стремление широкого круга стран укреплять связи с БРИКС, мы приступили к проработке модальностей категории государств - партнеров объединения, - продолжил Рябков. - Будем также активно задействовать диалоговые механизмы [формата] "БРИКС плюс/аутрич" для взаимодействия с третьими странами".

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что "впереди насыщенный год". "Первая встреча шерп и су-шерп в формате десяти задала хороший темп нашему сотрудничеству, - констатировал он. - Уверен, что наши друзья по БРИКС, включая представителей профильных министерств и ведомств, бизнеса и академических кругов, примут деятельное участие во всех мероприятиях официального календаря на 2024 год и внесут существенный вклад в достижение практических результатов по всем направлениям нашего стратегического партнерства".