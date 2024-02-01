Рябков: РФ проявляет ответственность при размещении ядерного оружия в Белоруссии

Это сильно отличается от подходов НАТО, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия проявляет максимальную ответственность в вопросе размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, что сильно отличается от подходов НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам первого заседания шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

"Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии осуществлено в рамках противодействия все более агрессивной и все более угрожающей деятельности Североатлантического альянса во главе с США, проведению этим альянсом линии на нанесении России стратегического поражения, расширению практике совместных ядерных миссий НАТО и многому другому. Наше совместное с Минском решение разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии обязано линии коллективного Запада. Разница между нами и НАТО огромная, мы проявляем максимальную ответственность", - подчеркнул замминистра.