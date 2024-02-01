Посольство РФ потребовало от Британии предоставить доступ к задержанному Овсянникову

В российской дипмиссии отметили, что британские власти не уведомили посольство о задержании экс-губернатора Севастополя

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Посольство России обратилось в МИД Великобритании с требованием подтвердить информацию о задержании бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и незамедлительно предоставить к нему доступ, если он находится под стражей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

"В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965 года британские власти должны были безотлагательно уведомить посольство о задержании россиянина. Они этого не сделали, - подчеркнули дипломаты. - Поэтому сразу же после появления информации в местных СМИ посольство официально обратилось в Форин оффис за подтверждением и соответствующими разъяснениями. Потребовали незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах ареста, а также о местонахождении и условиях содержания россиянина, предоставлении ему переводчика и адвоката. Запросили обеспечить доступ к Дмитрию Овсянникову консульских сотрудников в случае его содержания под стражей".

В посольстве подчеркнули, что все это входит в обязанности британской стороны в соответствии с подписанными ею конвенциями.

В среду британская The Times сообщила, что Овсянников был задержан в своем лондонском доме 22 января. Его подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег, предварительное слушание назначено на 20 февраля. С ноября 2017 года Овсянников находится в санкционном списке МИД Соединенного Королевства, что предполагает арест его активов в стране и ограничение доступа к финансовым услугам.

Овсянников в 2016-2019 годах был губернатором Севастополя, а в октябре 2019 года стал замминистра промышленности и торговли РФ. После скандала, устроенного им 5 апреля 2020 года в аэропорту Ижевска, Овсянников был исключен из партии "Единая Россия", а премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил его от должности замминистра.