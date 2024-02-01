В Астраханской области назначили нового врио председателя правительства

Свои обязанности Денис Афанасьев начнет исполнять со 2 февраля

АСТРАХАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности (врио) вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области назначен уроженец региона Денис Афанасьев. Об этом сообщили 1 февраля в пресс-службе администрации главы области.

С 28 июля 2021 года вице-губернатором - председателем правительства Астраханской области был Олег Князев. По информации местных СМИ, он уволился по собственному желанию после критики руководства региона "за вялую работу министерств и неисполнение поручений губернатора". Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает - в пресс-службе отказались комментировать назначение врио председателя правительства региона.

"Распоряжением губернатора Астраханской области на должность временно исполняющего обязанности вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области назначен Денис Александрович Афанасьев. Свои обязанности Денис Афанасьев начинает исполнять с завтрашнего дня, 2 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Афанасьев родился 8 июня в 1975 году в Астрахани. В 2009 году был назначен на пост регионального министра международных и внешнеэкономических связей. В 2019 стал исполняющим обязанности министра промышленности, транспорта и природных ресурсов региона. С марта 2022 года являлся заместителем председателя регионального правительства, курировал, в том числе промышленность, транспорт, природные ресурсы и внешние связи региона.