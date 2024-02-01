Медведев: "Единая Россия" в 2023 году не допустила отказа от своих обязательств

Председатель партии отметил, что работа даже над самыми сложными обязательствами продолжается

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия", несмотря на все вызовы, не допустила в 2023 году отказа от своих обязательств перед гражданами, даже от самых сложных. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии единороссов, посвященном итогам реализации народной программы за 2023 год.

"Несмотря на все трудности, несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается наша страна, мы, это действительно так, не допустили отказов от наших обязательств перед гражданами. Это очень важно, то, что ни одно из обязательств не помещено, что называется, в долгий ящик стола. И мы продолжаем работать даже над самыми сложными обязательствами", - сказал Медведев.

Он добавил, что для партии принципиально важно доказать людям, что она действительно держит слово. В качестве примера Медведев привел усилия единороссов по развитию здравоохранения, включая первичное звено.

"В 2023 году при поддержке партии были достигнуты важные результаты: получено более 2,5 тыс. машин скорой помощи, почти 1,5 тыс. передвижных медицинских комплексов и свыше 85 тыс. единиц современного оборудования", - сказал Медведев. Он добавил, что финансирование из федерального бюджета фонда "Круг добра", который оказывает помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, выросло почти в два раза. "В общей сложности на все эти цели было направлено порядка 145 млрд рублей", - сказал Медведев.

Он отметил, что за 2023 год было выполнено 96% народной программы единороссов.