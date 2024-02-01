Рябков заявил о возможности достичь стабилизация на Ближнем Востоке

Замглавы МИД РФ отметил, что решение вопроса может быть достигнуто при наличии политической воли всех основных игроков

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Стабилизация положения на Ближнем Востоке может быть достигнута при наличии политической воли всех основных игроков. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT.

"Я уверен, что при наличии достаточной политической воли всех основных игроков, я подчеркиваю - всех основных игроков, возможное решение и стабилизация [ситуации] могут быть достигнуты", - сказал Рябков.

Замминистра подчеркнул, что Россия будет неустанно работать над этим.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.