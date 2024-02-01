Медведев поручил актуализировать показатели программы ЕР на 2024 год

Председатель партии отметил, что реализацию программы необходимо "вести максимально активно"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил секретарю генсовета партии Андрею Турчаку вместе с главами федеральных органов исполнительной власти актуализировать показатели народной программы единороссов на 2024 год.

"Всегда, очевидно, остается простор для того, чтобы улучшать нашу работу. Реализацию программы в этом году, естественно, нужно вести максимально активно", - сказал он на заседании программной комиссии "Единой России", посвященном итогам реализации народной программы партии за 2023 год.

В связи с этим он попросил Турчака вместе с руководителями федеральных органов исполнительной власти "актуализировать показатели народной программы на текущий год и, конечно, продолжить исполнение этих показателей".