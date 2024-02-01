В МИД РФ назвали нацизмом в чистом виде запрет Латвии на игры против сборной России

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, "это проявление расизма"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Запрет парламентом (Сеймом) Латвии спортивным сборным на игры против команд России и Белоруссии является проявлением нацизма в чистом виде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это проявление расизма - ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде", - сказала Захарова газете "Спорт-экспресс".

Сейм Латвии принял поправку в закон о спорте, согласно которой сборным Латвии запрещено соревноваться против команд России и Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.