Россия и Китай обсудили военно-биологическую деятельность США и укрепление КБТО

В МИД РФ указали, что встреча подтвердила единство подходов России и Китая к проблематике биологической безопасности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Делегации России и Китая обменялись оценками военно-биологической деятельности США и отметили необходимость укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедших в Пекине российско-китайских консультаций в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности.

"Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности. Особое внимание в данном контексте было уделено военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности", - отметили в российском дипведомстве.

В министерстве указали, что встреча подтвердила единство подходов России и Китая к проблематике биологической безопасности.

"Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках - прежде всего в рамках КБТО, ООН и ШОС", - говорится в сообщении.