Путин призвал Собянина "не жадничать" с территориями на открытие новых кампусов

Президент также обратился к студентам МГТУ имени Баумана, в котором открылись исследовательский центр и многофункциональный библиотечный корпус, предложив им "порадоваться за родную Бауманку"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в шутку пожурил мэра Москвы Сергея Собянина, призвав его не жалеть территорий для развития вузов.

"В Москве это сложно сделать, но тем не менее: <...> не жадничайте, я имею в виду прилегающие территории - это очень важно. Потому что это нужно для развития таких крупных учебных заведений", - сказал глава государства на церемонии открытия современных кампусов в российских регионах, в том числе в Москве.

Путин призвал иметь в виду возможное расширение вузов при проектировании. "Это было бы очень полезно - и для развития высшего учебного заведения, и для всего, что связано с высшим учебным заведением и функционированием населенного пункта, - отметил президент. - Просто заранее нужно об этом подумать".

Президент также обратился к студентам МГТУ имени Баумана, в котором открылись исследовательский центр и многофункциональный библиотечный корпус, предложив им "порадоваться за родную Бауманку". "Всем, кто придет сюда, уверен, понравится. Все воспользуются самым наилучшим образом теми возможностями, которые предоставляются новой инфраструктурой", - добавил Путин.