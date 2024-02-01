Посол РФ назвал кощунственными обвинения США в принудительной депортации украинских детей

Анатолий Антонов отметил, что у американских властей есть собственные корыстные мотивы, поскольку они рассматривают Украину "в качестве одного из основных источников международного усыновления детей"

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал кощунственными обвинения в принудительной депортации украинских детей, которые были озвучены на слушаниях в Хельсинкской комиссии при американском Конгрессе.

"Категорически не приемлем эти кощунственные и бездоказательные обвинения. Наша страна самым внимательным образом относится к судьбе каждого ребенка, пострадавшего от преступлений укронацистов. Прилагает максимум усилий с тем, чтобы оградить детей от бесчинств ВСУ", - говорится в ответе посла на вопросы СМИ.

Антонов также отметил, что у американских властей есть собственные корыстные мотивы, поскольку они рассматривают Украину "в качестве одного из основных источников международного усыновления детей".