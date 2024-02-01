В ЛНР создали республиканский оргкомитет по проведению Года семьи

Соответствующий указ подписал врио главы региона Сергей Козлов

ЛУГАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Республиканский оргкомитет по проведению Года семьи создан в Луганской Народной Республике (ЛНР). Соответствующий указ подписал врио главы ЛНР Сергей Козлов.

"Образовать республиканский организационный комитет по проведению Года семьи в Луганской Народной Республике", - говорится в тексте документа, размещенном на портале главы республики.

Указом также утвержден состав республиканского оргкомитета по проведению Года семьи, которому поручено утвердить план основных мероприятий. "Организационно-техническое обеспечение деятельности республиканского организационного комитета по проведению Года семьи в Луганской Народной Республике возложить на Министерство труда и социальной политики Луганской Народной Республики", - сказано в документе. Указ вступил в силу.

22 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в стране Годом семьи.