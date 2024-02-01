Посол РФ в Израиле обсудил с замгендиректора МИД страны двустороннюю повестку и регион

В посольстве РФ в Тель-Авиве отметили, что "встреча прошла в дружественной и доверительной атмосфере"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов обсудил с заместителем генерального директора израильского МИД Ювалем Фуксом вопросы двусторонней, региональной и международной повестки, а также несколько аспектов гуманитарного взаимодействия между двумя странами. Об этом сообщило посольство РФ в Тель-Авиве.

"1 февраля посол России в Израиле А. Д. Викторов провел рабочую встречу с заместителем генерального директора Министерства иностранных дел Израиля Ю. Фуксом. Были подробно рассмотрены актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. Отдельное внимание было уделено некоторым аспектам гуманитарного взаимодействия России и Израиля", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что "встреча прошла в дружественной и доверительной атмосфере" и был "констатирован обоюдный настрой на поддержание конструктивного характера российско-израильского сотрудничества".