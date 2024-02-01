В Москве открылось представительство Херсонской области

Губернатор области Владимир Сальдо уточнил, что первые деловые связи уже установлены с Госдумой

ГЕНИЧЕСК, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Херсонской области открыло в Москве официальное представительство региона, которое в том числе займется реализацией совместных с федеральными и общероссийскими организациями проектов. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

"В Москве открылось официальное представительство Херсонской области. <...> Поручено представлять интересы Херсонщины в столице, реализовывать в интересах региона программы и проекты с федеральными и общероссийскими организациями", - говорится в сообщении.

Также представительство будет помогать жителям Херсонской области в решении вопросов в Москве и поддерживать контакты в среде херсонского землячества. Сальдо уточнил, что первые деловые связи уже установлены с Госдумой.