МИД РФ: высказывания Сеула по КНДР призваны затушевать его планы в отношении Пхеньяна

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Высказывания президента Республики Корея Юн Сок Ёля, назвавшего КНДР якобы "единственной в мире страной", законодательно закрепившей возможность нанесения "превентивного ядерного удара", являются откровенно тенденциозными. Они призваны затушевать агрессивные планы в отношении КНДР и выглядят особенно одиозно на фоне происходящего на Корейском полуострове и вокруг него, где градус напряженности и конфликтности неуклонно растет в первую очередь в результате нахрапистой политики США и их союзников, включая Республику Корея и Японию", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, в Сеуле, поддерживая наращивание американских вооружений в регионе, еще не осознали, что "главенствующее положение США необратимо уходит в прошлое".

"Отражением этого близорукого подхода становится провокационная риторика, к ярким примерам которой можно отнести недавнее высказывание южнокорейского руководства о том, что отношения Республики Корея с США вышли "на уровень ядерного альянса". Вот только понимают ли в Сеуле, что если дело дойдет до проверки этих заявлений на практике, то их страна рискует оказаться не более чем мелкой разменной монетой в геополитических играх Вашингтона?" - резюмировала дипломат.