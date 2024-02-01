Посольство РФ: задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин ожидает суда на свободе

Как сообщила заведующий консульским отделом дипмиссии Наталия Пустовалова, заседание должно состояться в течение 45 дней

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 февраля. /ТАСС/. Аргентинский суд освободил под подписку о невыезде гражданина России, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины. Об этом сообщила ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Наталия Пустовалова.

"Мы в курсе произошедшего. Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины (украинского бюро Интерпола МВД Украины - прим. ТАСС) был задержан российский гражданин И. И. Чуркин, прибывший в Аргентину вместе со своей семьей с туристическими целями. 1 февраля состоялось предварительное заседание суда, по решению которого указанный гражданин был освобожден под подписку о невыезде из страны", - сказала она.

По ее словам, в течение 45 дней должно состояться заседание суда, на котором будет вынесено решение о том, подлежит ли россиянин экстрадиции на Украину, запрос о которой получила Аргентина.

Ранее Государственное бюро расследований Украины выступило с утверждением, что сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, подозреваемый на Украине в уголовном правонарушении, задержан в Аргентине.