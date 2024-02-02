Захарова обратила внимание, что США известны детали бесед Зеленского с Залужным

По словам официального представителя МИД РФ, вероятно, Вашингтон их прослушивает

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Детали разговоров украинского президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного становятся известны в США, вероятно, Вашингтон их прослушивает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала публикацию The Washington Post, в которой говорится о том, что главком ВСУ в беседе с Зеленским сообщил, что ситуация на поле боя вряд ли изменится в лучшую для Киева сторону в скором времени.

"Варианты: А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора", - написала она в своем Telegram-канале.