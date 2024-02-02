ЦИК к 7 февраля может принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) к 7 февраля планирует принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам в президенты РФ.

Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.

"Вполне возможно, что 7 числа (февраля - прим. ТАСС) мы можем завершить этот этап избирательной кампании, по всем нашим выдвинутым кандидатам уже принять тот вердикт, те решения, которые будут четкие, чистые, соответствовать тому материалу, тем выводам, которые мы сделаем", - сказала Памфилова.