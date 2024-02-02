2 февраля, 09:11
Выборы президента России - 2024

Русских сдала в ЦИК 476 подписей из необходимых для регистрации на выборах 300 тыс.

По словам члена ЦИК Николая Левичева, самовыдвиженец также не представила документ, подтверждающий оплату изготовления подписных листов, и список лиц, собиравших подписи

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бьюти-блогер и самовыдвиженец Рада Русских сдала в ЦИК 476 подписей избирателей в свою поддержку вместо необходимых для регистрации на выборах президента РФ 300 тыс. Об этом на заседании Центризбиркома РФ сообщил член комиссии Николай Левичев.

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По его словам, представленные 31 января блогером документы и подписи для регистрации на выборах проверить "не составляло никакого труда". "Все же понимают, что для самовыдвиженца для регистрации необходимо предоставить в ЦИК РФ не менее 300 тыс. подписей, протокола о количестве представлено не было. Нам самим пришлось пересчитать подписи, представленные в трех папках, их оказалось 476", - сказал Левичев.

"Тем не менее мы приняли все, что нам передали, по процедуре, предусмотренной федеральным законом, и дальше с помощью юристов внимательно все просмотрели", - добавил он.

По словам члена ЦИК, Русских также не представила документ, подтверждающий оплату изготовления подписных листов, и список лиц, собиравших подписи. Согласно процедуре ЦИК РФ принял постановление об извещении ее о выявленных недостатках в представленных документах для регистрации кандидатом на должность главы государства. Вопрос о ее регистрации на выборах будет рассмотрен 7 февраля.

Как отметил Левичев, ЦИК впервые столкнулся с ситуацией, когда в избирательный процесс включаются люди, которые стремятся не выполнить все нормы закона, чтобы показать достойный результат на выборах, а "преследуют совершено иные цели, они настолько многообразны, что заслуживают" отдельного исследования.

"Мы уже в своем кругу об этом говорили. Я думаю, что в завершение этой избирательной кампании было бы неплохо все такие моменты, я бы сказал, казуистические, с которыми мы столкнулись, как-то сформулировать, обобщить и, может быть, высказать какие-то свои предложения по уточнению определенных норм федерального закона", - сказал член ЦИК.

Как отметила в свою очередь председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, "смелость города берет". "Такой опыт - это тоже опыт", - добавила она.

Подача документов

Русских как самовыдвиженцу необходимо было собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей в свою поддержку. Документы для регистрации на выборах президента РФ, бьюти-блогер представила в ЦИК РФ 31 января, вместе с документами она принесла три коробки с подписями избирателей.

На вопрос журналистов о том, сколько подписей она собрала, блогер ответила, что не знает итоговой цифры и ждет вердикта ЦИК.

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