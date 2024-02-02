Русских сдала в ЦИК 476 подписей из необходимых для регистрации на выборах 300 тыс.

По словам члена ЦИК Николая Левичева, самовыдвиженец также не представила документ, подтверждающий оплату изготовления подписных листов, и список лиц, собиравших подписи

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бьюти-блогер и самовыдвиженец Рада Русских сдала в ЦИК 476 подписей избирателей в свою поддержку вместо необходимых для регистрации на выборах президента РФ 300 тыс. Об этом на заседании Центризбиркома РФ сообщил член комиссии Николай Левичев.

По его словам, представленные 31 января блогером документы и подписи для регистрации на выборах проверить "не составляло никакого труда". "Все же понимают, что для самовыдвиженца для регистрации необходимо предоставить в ЦИК РФ не менее 300 тыс. подписей, протокола о количестве представлено не было. Нам самим пришлось пересчитать подписи, представленные в трех папках, их оказалось 476", - сказал Левичев.

"Тем не менее мы приняли все, что нам передали, по процедуре, предусмотренной федеральным законом, и дальше с помощью юристов внимательно все просмотрели", - добавил он.

По словам члена ЦИК, Русских также не представила документ, подтверждающий оплату изготовления подписных листов, и список лиц, собиравших подписи. Согласно процедуре ЦИК РФ принял постановление об извещении ее о выявленных недостатках в представленных документах для регистрации кандидатом на должность главы государства. Вопрос о ее регистрации на выборах будет рассмотрен 7 февраля.

Как отметил Левичев, ЦИК впервые столкнулся с ситуацией, когда в избирательный процесс включаются люди, которые стремятся не выполнить все нормы закона, чтобы показать достойный результат на выборах, а "преследуют совершено иные цели, они настолько многообразны, что заслуживают" отдельного исследования.

"Мы уже в своем кругу об этом говорили. Я думаю, что в завершение этой избирательной кампании было бы неплохо все такие моменты, я бы сказал, казуистические, с которыми мы столкнулись, как-то сформулировать, обобщить и, может быть, высказать какие-то свои предложения по уточнению определенных норм федерального закона", - сказал член ЦИК.

Как отметила в свою очередь председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, "смелость города берет". "Такой опыт - это тоже опыт", - добавила она.

Подача документов

Русских как самовыдвиженцу необходимо было собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей в свою поддержку. Документы для регистрации на выборах президента РФ, бьюти-блогер представила в ЦИК РФ 31 января, вместе с документами она принесла три коробки с подписями избирателей.

На вопрос журналистов о том, сколько подписей она собрала, блогер ответила, что не знает итоговой цифры и ждет вердикта ЦИК.