В ЦИК сообщили, что в подписных листах Малинковича и Надеждина есть ошибки

По словам зампредседателя комиссии Николая Булаева, "есть ошибки, которые вызывают удивление"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Центризбиркома РФ выявила ошибки в подписных листах, сданных для регистрации кандидатами в президенты России лидером партии "Коммунисты России" Сергеем Малинковичем и выдвиженцем от "Гражданской инициативы" Борисом Надеждиным, официально их могут уведомить об этом уже в понедельник. Об этом на заседании ЦИК сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев.

"Результаты проверки в достаточно высокой степени готовности по Сергею Александровичу Малинковичу", - сказал он, заметив, что "такая большая работа, как сбор 100 тыс. подписей", никогда не идет без ошибок. Также идет проверка листов, представленных Надеждиным.

По словам Булаева, "есть ошибки, которые вызывают удивление". "Когда там какая-то неточность в написании, Центральная избирательная комиссия по предложению рабочей группы, как правило, не учитывает, не засчитывает, а считает, что такое допустимо. Но когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен", - добавил зампред ЦИК.

Булаев предложил пригласить Малинковича и Надеждина на заседание рабочей группы по проверке предоставленных выдвиженцами документов и подписей 5 февраля, чтобы показать им "результаты проверочных процедур и представить им протоколы о тех замечаниях", которые ЦИК выявил в ходе проверки.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). 28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки. 30 января лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова сняли свои кандидатуры с выборов и заявили о поддержке Путина. 31 января свои кандидатуры сняли выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, блогер-самовыдвиженец Анатолий Баташев. В этот же день свои подписи и документы для регистрации в ЦИК подал выдвиженец от "Гражданской инициативы" Борис Надеждин.