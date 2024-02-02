ЦИК направляет тысячи запросов в МВД для проверки подписей за Малинковича и Надеждина

Зампредседателя комиссии Николай Булаев сообщил, что процесс проверки документов и подписей избирателей "очень непростой", на площадке ЦИК с этой целью работает 80 человек

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. ЦИК РФ направляет в МВД России тысячи запросов в ходе проверки подписей десятков тысяч избирателей, поддержавших лидера "Коммунистов России" Сергея Малинковича и выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина для регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ. Об этом зампредседателя комиссии Николай Булаев сообщил на заседании Центризбиркома.

Он отметил, что процесс проверки документов и подписей избирателей "очень непростой", на площадке ЦИК РФ с этой целью работает 80 человек.

"Проверку [проводит] не только Центральная избирательная комиссия, мы взаимодействуем с Главным управлением по вопросам миграции МВД России, ГИАЦ - Главным информационно-аналитическим центром МВД России. Тысячи запросов, которые туда идут по десяткам тысяч людей, у нас отправляются фактически ежечасно, мы получаем ответы о результатах проверки", - сказал Булаев.

Он также отметил, что Центризбирком использует возможности отдельного программного обеспечения, которое позволяет взаимодействовать со всеми кредитными организациями для проверок по иностранным счетам. "Наверное, 800 кредитных организаций, с которыми мы взаимодействуем, тоже в режиме онлайн проверяется вся информация", - подчеркнул Булаев.

Ранее Булаев сообщил, что рабочая группа Центризбиркома РФ выявила ошибки в подписных листах, сданных Малинковичем и Надеждиным, официально их могут уведомить об этом уже в понедельник.

Проверка подписей

Вместе с подписями претендент в кандидаты (доверенное лицо или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) представляет в ЦИК протокол об итогах их сбора, в котором указаны регионы, количество подписей в каждой папке, первый финансовый отчет, платежное поручение на оплату кандидатом изготовления подписных листов, нотариально заверенные сведения о сборщиках подписей, письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

На первичном этапе ЦИК пересчитывает сданные подписи без оценки их качества. Позже на компьютере с помощью государственной автоматизированной системы "Выборы" происходит процедура случайной выборки папок, подписи в которых будут подлежать проверке.

Проверка отобранных подписей проходит с помощью специального программно-технического комплекса проверки подписных листов с применением искусственного интеллекта, который сопоставляет данные граждан, поставивших подписи, с регистром избирателей. Если есть подозрения в достоверности, подписи проходят дополнительную экспертизу. Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных подписей, ЦИК проводит дополнительную проверку еще нескольких тысяч подписей. На проверку отводится не более 10 дней.