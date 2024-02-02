Около 6 тыс. жителей отдаленных районов Забайкалья досрочно проголосуют на выборах

Как уточнил член региональной избирательной комиссии Владимир Дмитриев, досрочное голосование организуют на 101 избирательном участке из 872 существующих

ЧИТА, 2 февраля. /ТАСС/. Почти 6 тыс. жителей труднодоступных и отдаленных территорий в Забайкальском крае смогут досрочно проголосовать на выборах президента России. Об этом ТАСС сообщил член региональной избирательной комиссии Владимир Дмитриев.

"У нас будет досрочное голосование только в труднодоступных и отдаленных местностях, где физически невозможно проголосовать в день голосования. Приблизительно около 6 тыс. человек могут таким правом воспользоваться. Всего такая работа предполагается на 101 избирательном участке из 872 существующих", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что на 13 участках досрочное голосование пройдет полностью для всех жителей. Это около 1,5 тыс. избирателей. В четыре села Тунгокоченского района и три села Тунгиро-Олекминского района избирательные комиссии будут добираться на вертолетах. До труднодоступных участков в Красночикойском, Сретенском и Шилкинском районе доедут на вездеходах.

"И 88 избирательных участков там, где голосуют так называемые группы избирателей. Это удаленные от избирательного участка населенные пункты или места работы, например, чабанская стоянка, личное подсобное хозяйство, пограничная застава. Или, например, в Каларском округе два села, куда тоже вертолет полетит - Неляты и Средний Калар. Там охотники, оленеводы. В общем, люди, которые находятся далеко от цивилизации и в день голосования им будет проблематично доехать до участка", - отметил Дмитриев.

Досрочное голосование может проходить с 25 февраля по 14 марта. В Забайкалье первая группа избирателей отдаст голос за президента 29 февраля в Нерчинско-Заводском районе. Столь ранний срок связан с тем, что по дороге в населенный пункт находится река. Здесь с приходом оттепели может начаться выход грунтовых вод и образуется наледь, которая перекроет проезд. Основная часть жителей удаленных территорий Забайкалья будет голосовать с 10 по 14 марта.

Дмитриев также отметил, что на этих выборах членам избирательных комиссий не придется добираться до людей на нетипичном транспорте. При этом в теплое время года до некоторых сел Забайкалья плывут на лодках.

Подсчет голосов

После завершения досрочных выборов комиссии подсчитают голоса, заполнят протоколы и привезут запечатанные конверты с результатами в территориальные избирательные комиссии. Оглашать эти результаты будет запрещено до момента окончания основного голосования, то есть до 20:00 17 марта.