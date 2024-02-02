РФ и КНР обсудили подходы к применению ИИ в военных целях

В МИД РФ указали, что встреча подтвердила близость российских и китайских подходов к проблематике военного применения ИИ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Делегации России и Китая обменялись оценками ситуации в области военного применения технологий искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедших в Пекине российско-китайских консультаций в межведомственном формате.

"Проведен развернутый обмен оценками ситуации в данной области. Обсуждены доктринальные установки и инициативы России и Китая, связанные с применением технологии ИИ в военных целях. Особое внимание было уделено координации действий в Группе правительственных экспертов государств - участников Конвенции о "негуманном" оружии по смертоносным автономным системам вооружений (ГПЭ по САС)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве указали, что встреча подтвердила близость российских и китайских подходов к проблематике военного применения ИИ.

"Отмечена необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в этой сфере как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего, в рамках ГПЭ по САС", - заключили в дипведомстве.