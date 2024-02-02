Кремль своевременно объявит дату визита Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал называть дату планируемого визита

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату планируемого визита главы государства Владимира Путина в Турцию.

"Дату визита мы объявим своевременно", - сказал представитель Кремля журналистам, не уточнив, идет ли речь о 12 февраля, о чем ранее писали турецкие СМИ. "Естественно, визит готовится", - добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что "Путин и Эрдоган давно договаривались" о поездке. "Они регулярно общаются, чаще по телефону, но обязательно несколько раз в год проводят очные встречи. Каждая эта встреча, она очень насыщенна с точки зрения повестки дня", - добавил Песков.

Во время переговоров лидеры двух стран, отметил Песков, планируют поднять несколько тем. "Это, конечно же, в первую очередь двусторонние российско-турецкие отношения, наше торгово-экономическое сотрудничество, - рассказал пресс-секретарь президента РФ. - Конечно, региональная проблема всегда обсуждается, ну, и, конечно же, Украина".