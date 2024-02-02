Песков: никто за рубежом не откликнулся на предложение о расследовании по Ил-76

Пресс-секретарь президента ранее отмечал, что страны Запада могут быть не заинтересованы в проведении расследования, чтобы не "наткнуться в этом расследовании на самих себя"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Зарубежные страны пока не откликнулись на предложение президента РФ Владимира Путина о международном расследовании атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самолет Ил-76 с украинскими военнопленным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отмечал уже, что страны Запада могут быть не заинтересованы в проведении расследования, чтобы не "наткнуться в этом расследовании на самих себя".

Путин ранее заявил, что Москва настаивает на проведении международного расследования этой катастрофы. Он подчеркнул, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит над территорией Белгородской области 24 января. На его борту были 74 человека, в том числе 65 украинских пленных, направлявшихся на обмен. Все они погибли. В Минобороны РФ случившееся назвали терактом, отметив, что Киев знал о перевозке украинских граждан.