Песков заявил, что вопрос о выдаче Киеву тел погибших в Ил-76 - в компетенции следствия

СК РФ ранее сообщил, что все погибшие при крушении самолета, включая 65 украинских военнопленных, идентифицированы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вопрос о возможности передачи тел украинских военнопленных, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самолет Ил-76, может решать только следствие. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов", - ответил он на вопрос ТАСС, готова ли Москва рассмотреть вопрос о выдаче тел случае поступления такого обращения от Киева.

"Идет следствие, и в ходе следствия, естественно, все режимы определяют только следственные органы", - подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее сообщил Следственный комитет РФ, все погибшие при крушении Ил-76 в Белгородской области, включая 65 украинских военнопленных, идентифицированы. По данным ведомства, всего в районе места падения самолета обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.