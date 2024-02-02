Песков заявил о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию

О дате оглашения Кремль сообщит дополнительно, отметил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию уже ведется.

О дате оглашения Кремль сообщит дополнительно, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, подготовка ведется", - сообщил он, однако не стал уточнять, когда послание будет оглашено. "Тоже будем своевременно вас информировать о сроках оглашения", - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что обычно подготовка к этому мероприятию занимает несколько месяцев.

В предыдущий раз Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.