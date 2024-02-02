Делегация Совфеда примет участие в наблюдении за выборами президента Азербайджана

Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 7 февраля 2024 года

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с председателем комитета по международным делам Григорием Карасиным примет участие в наблюдении за выборами президента Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"В период с 5 по 8 февраля сенаторы примут участие в наблюдении за внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики. Делегацию Совета Федерации возглавит председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что парламентарии отправятся в Азербайджан по линии миссий наблюдателей СНГ, ШОС и МПА СНГ. В состав наблюдателей также войдут первый заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков и член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 7 февраля 2024 года. На пост главы государства баллотируются семь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. Пятеро из них выдвинуты политическими партиями, двое являются самовыдвиженцами. Президент Азербайджана избирается на 7 лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние выборы главы государства в Азербайджане состоялись 11 апреля 2018 года.