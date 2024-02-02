Посол РФ в Израиле заявил о работе над освобождением удерживаемых в Газе россиян

Россия продолжит работу со всеми заинтересованными сторонами в регионе по этому приоритетному гуманитарному вопросу, отметил Анатолий Викторов

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 февраля. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов принял мать россиянина Андрея Козлова, который находится в заложниках в секторе Газа, сообщила пресс-служба посольства. В ходе встречи он подчеркнул, что российские дипломаты постоянно прилагают усилия для освобождения соотечественников, указали в диппредставительстве.

"А. Д. Викторов отметил непрекращающиеся усилия российских дипломатов по скорейшему освобождению наших соотечественников. Подчеркнул, что Россия и далее будет добиваться возвращения всех своих граждан, удерживаемых в палестинском полуанклаве, и продолжит целенаправленную работу со всеми заинтересованными сторонами в регионе по данному приоритетному гуманитарному вопросу", - говорится в заявлении посольства.

После начала обострения в зоне палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года более 240 человек оказались в заложниках в секторе Газа, где с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась несколько дней. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 человек, похищенных 7 октября. По подсчетам израильской стороны, в настоящий момент в Газе остаются еще 136 заложников.