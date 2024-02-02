Мишустин заявил о готовности России помогать Армении в год ее председательства в ЕАЭС

Премьер-министр отметил, что приоритеты дальнейшего развития интеграции Армении во многом совпадают с позицией российской стороны

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия разделяет приоритеты, заявленные Арменией на год ее председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета союза.

"С января председательские функции в органах союза перешли к Армении. Желаю армянским коллегам успехов. Мы внимательно изучили предложенные премьер-министром [Армении] Николом Пашиняном приоритеты дальнейшего развития интеграции. Они во многом совпадают с позицией российской стороны. Готовы оказывать всестороннюю поддержку для их реализации", - сказал Мишустин.

Он отметил, что рад приветствовать всех участников первого в 2024 году заседания межправсовета ЕАЭС и поблагодарил казахстанских коллег за организацию.

Отдельно Мишустин пожелал продуктивной работы членам коллегии Евразийской экономической комиссии, состав которой обновился. "Уважаемый председатель коллегии Бакытжан Сагинтаев, уважаемые члены коллегии, со многими из вас мы хорошо знакомы. Уверен, что ваш опыт и знания и впредь будут способствовать укреплению сотрудничества стран "пятерки", помогут эффективно решать стоящие перед нами задачи - на благо граждан", - заключил председатель российского кабмина.