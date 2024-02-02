Врио главы Вологодской области пойдет на выборы губернатора самовыдвиженцем

Георгий Филимонов заявил, что не собирается вступать ни в одну из партий

ТАСС, 2 февраля. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов будет участвовать в предстоящих выборах главы региона в качестве самовыдвиженца, сообщили ТАСС в его пресс-службе. Депутаты Вологодского заксобрания 31 января поддержали инициативу врио главы региона и внесли в областное законодательство изменения, позволив самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах.

"Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что на предстоящих выборах в губернаторы региона планирует участвовать в качестве самовыдвиженца", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее на различных встречах Филимонов отмечал, что не состоял и не состоит ни в какой партии. "Я - беспартийный, вступать ни в одну из партий не собираюсь. Я состою в партии президента (партии патриотов) в широком смысле - вне зависимости от политического окраса", - привели в пресс-службе слова Филимонова.

Согласно внесенным в областное законодательство поправкам кандидату-самовыдвиженцу предстоит собрать подписи не менее 1% избирателей, зарегистрированных в области, а также пройти муниципальный фильтр - получить 7% подписей депутатов и глав муниципалитетов. Половину подписей избирателей разрешается собрать с помощью единого портала государственных услуг.

Как сообщал ТАСС 31 октября 2023 года член Центризбиркома России Константин Мазуревский, выборы нового главы Вологодской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года.

Нынешний руководитель области Георгий Филимонов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области 31 октября 2023 года. Предыдущий глава региона, а ныне сенатор от области, Олег Кувшинников на губернаторских выборах 8 сентября 2019 года баллотировался от партии "Единая Россия". Он получил 60,79% голосов избирателей. Второе место заняла кандидат от ЛДПР, председатель комитета законодательного собрания области по социальной политике Ольга Ширикова (25,19%).