Посол РФ на Кипре: Россия поддерживает усилия личного посланника генсека ООН по острову

Мурат Зязиков выразил уверенность в том, что "богатый дипломатический опыт Марии Анхелы Ольгин Куэльяр сыграет важную роль в организации конструктивного и эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон" в кипрском урегулировании

НИКОСИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Россия поддерживает усилия личного посланника генерального секретаря ООН Марии Анхелы Ольгин Куэльяр по кипрскому урегулированию. Об этом заявил корреспонденту ТАСС посол РФ на Кипре Мурат Зязиков после своей встречи с посланником Антониу Гутерриша.

Беседа прошла в преддверии переговоров Куэльяр с лидерами кипрских общин Никосом Христодулидисом и Эрсином Татаром. По словам Зязикова, во время встречи "состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в кипрском урегулировании". "На правах государства - постоянного члена Совета Безопасности ООН мы приветствовали усилия личного посланника генсека по изучению перспектив переговорного процесса между греко-кипрской и турко-кипрской сторонами", - отметил посол. При этом он выразил уверенность в том, что "богатый дипломатический опыт Марии Анхелы Ольгин Куэльяр сыграет важную роль в организации конструктивного и эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон" в кипрском урегулировании, "поможет решить поставленные генсеком ООН Гутерришем задачи".

Куэльяр совершила свой первый визит на остров с момента назначения. Миссия личного посланника генсека ООН заключается в том, чтобы оценить перспективы возобновления переговоров по кипрскому вопросу, прерванных после провала очередного раунда, который прошел в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Куэльяр, занимавшая пост главы МИД Колумбии в 2010-2018 годах, намерена сделать все возможное для того, чтобы помочь сторонам найти общие точки соприкосновения и "добиться хорошего результата для Кипра".