Путин заявил, что большинство россиян хотят помощи Донбассу

Президент России отметил, что они "не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов"

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что подавляющее большинство россиян хотят помочь Донбассу.

На встрече с участниками форума "Все для Победы!" уроженец Крыма Кирилл Беспалов выразил президенту благодарность за воссоединение Крыма с Россией. Он также отметил, что оказывал помощь в перевозке грузов для российских военных в зоне специальной военной операции.

"Если бы я не был уверен, что у нас в стране и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего не стал делать и в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину. Также как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу. Не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов", - ответил Путин.