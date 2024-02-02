Сальдо заявил о сокращении артобстрелов Херсонщины со стороны ВСУ до минимума

По словам губернатора региона, ВСУ продолжают активно использовать беспилотники разных типов

ГЕНИЧЕСК, 2 февраля. /ТАСС/. Активность артиллерийских обстрелов населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки была одной из самых слабых за все время спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В минувшие сутки на ЛБС (линия боевого соприкосновения - прим. ТАСС) в Херсонской области противник активных боевых действий не предпринимал. Продолжал удерживать часть села Крынки и содержать наблюдательные посты на некоторых островах. Артиллерийский огонь врага был слабыми, число израсходованных снарядов - одно из самых меньших за все время", - написал он в Telegram-канале.

По словам Сальдо, ВСУ продолжают активно использовать беспилотники разных типов.

"В ответ военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжали поражать противника в Крынках и на правобережье Днепра. Основные удары были нанесены на участках от Понятовки до Ивановки и от Дудчан до Золотой Балки. Работала армейская авиация и артиллерия, операторы "Ланцетов" и дронов разного назначения" - добавил губернатор.