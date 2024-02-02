Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию

Президент указал, что ВСУ атакуют мирных граждан и медиков

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют мирных граждан и медиков, они фактически превратились в террористическую организацию, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для победы!" в Туле.

Президент рассказал о перехвате переговоров двух украинских танкистов, пытавшихся в 2022 году войти в Донецк. Один из них выстрелил по мирному жителю под Донецком. "Второй его спрашивает: "Зачем ты это сделал?". Просто вышел человек в спортивном костюме из дома, у него в доме семья, и слышно - дети там бегают. Ответ: "Да они здесь все террористы". Просто так! Взял и застрелил", - возмутился Путин.

"То, что называется "ВСУ", - это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию - стреляют по машинам скорой помощи", - подчеркнул Путин.

"Неонацизм - вот это и есть - я и не говорю про аплодисменты настоящим эсэсовцам в Канаде", - заключил глава государства.