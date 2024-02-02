Постпред РФ в Вене обсудил с главой МАГАТЭ его предстоящий визит на ЗАЭС

Михаил Ульянов и Рафаэль Гросси "обсудили широкий круг тем"

ВЕНА, 2 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудил его предстоящий визит на Запорожскую АЭС.

"Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Обсудили широкий круг тем, касающихся его визита на ЗАЭС на следующей неделе и в Москву в середине февраля", - написал дипломат в X.

Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Глава Росатома Алексей Лихачев позднее сообщил, что рассчитывает на скорую личную встречу с главой МАГАТЭ. В агентстве также сообщили, что перед поездкой на ЗАЭС Гросси проведет во вторник переговоры на высоком уровне в Киеве.