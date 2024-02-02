Путин назвал СВО священной битвой с новым изданием неонацизма

Президент отметил, что представители оборонных предприятий, общественных организаций, волонтеры и медики, военкоры "решают сегодня сложнейшие нестандартные задачи, часто сопряженные с угрозой жизни и здоровью"

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Бойцы СВО ведут священную битву с новым изданием неонацизма, сражаются за Родину, правду и свободу, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Все для победы!".

Глава государства отметил, что присутствующие на мероприятии представители оборонных предприятий, общественных организаций, волонтеры и медики, военкоры "решают сегодня сложнейшие нестандартные задачи, часто сопряженные с угрозой жизни и здоровью". По словам Путина, эти люди от всего сердца помогают российским бойцам, "которые ведут священную, справедливую битву с новым изданием неонацизма, сражаются за Родину, за правду, за свободу".

Российские оборонщики, продолжил Путин, помогают поставлять на фронт современное эффективное оружие и технику, строить линии укрепления, обеспечивать бойцов средствами защиты, участвуют в разработке новых средствах радиоэлектронной борьбы и в целом снабжают солдат всем необходимым для жизни в условиях ведения боевых действий.

Глава государства также напомнил, что на только что завершившейся встрече с активом Народного фронта речь шла в том числе и о той огромной роли, которую играют прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и консолидация общества в укреплении оборонной способности страны и ее суверенитета.

"Хочу еще раз сказать спасибо тульским оружейникам и всем, кто создает мощный и надежный щит Родины, за напряженный, героический труд и за достойные результаты", - добавил Путин.