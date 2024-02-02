В МИД сообщили о росте запроса на культуру РФ в странах Азии, Африки и на Ближнем Востоке

Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на организацию выставок за рубежом из собраний российских музеев

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Запрос на русскую культуру и искусство растет в государствах Азии, Африки, Латинской Америки и на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналу "Россия. Наследие".

"В географическом плане, если говорить именно об официальных отношениях, наши приоритеты сейчас направлены на дружественные государства. В странах "коллективного Запада" продолжаются попытки добиться "культурной изоляции" России - речь идет об отмене гастролей, выставок, концертов, разрыве многолетних партнерских связей по линии учреждений культуры. Но одновременно с этим растет запрос на русскую культуру и искусство в государствах Азии, Африки, Латинской Америки, на Ближнем Востоке", - сказала она, отвечая на вопрос, с какими государствами культурное взаимодействие России проходит в наиболее дружественной, партнерской тональности.

Дипломат обратила внимание на организацию выставок за рубежом из собраний российских музеев. "В нынешних геополитических условиях при реализации таких проектов приоритетное внимание уделяется получению четких государственных гарантий возврата экспонируемых культурных ценностей, - продолжила она. - При этом какие-либо проекты в этой сфере с государствами, отнесенными к категории недружественных, могут реализовываться только на основе взаимности. То есть сейчас это направление взаимодействия со странами Запада, по существу, "заморожено" по инициативе наших бывших партнеров".

"А что касается развития культурно-гуманитарных связей между народами, то мы открыты для всех и чувствуем взаимность", - добавила Захарова.