МИД РФ: Киев делом "Украина против России" в Гааге сам себя посадил на скамью подсудимых

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Киев собственными претензиями посадил себя на скамью подсудимых в деле "Украина против России: толкование и применение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат напомнила, что 2 февраля в Гааге Международный Суд ООН вынес решение по делу "Украина против России: толкование и применение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". "Пока решение ограничено процедурным вопросом о наличии у суда юрисдикции. Однако уже на этой предварительной стадии "состряпанное" Украиной дело развалилось: все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила Конвенцию, "злоупотребив" ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом", - подчеркнула Захарова.

"В итоге на рассмотрении суда остался только один вопрос - совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остается только поаплодировать киевским "умельцам" и их западным покровителям: они "выстрелили себе в ногу", - отметила дипломат.