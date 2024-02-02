Залог победы и кратный рост ОПК. О чем заявил Путин на форуме в Туле

Чувство единства и патриотизма, проявленное российским обществом с начала специальной военной операции, обеспечит победу в борьбе с неонацистским режимом в Киеве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, встретившись с участниками форума "Все для Победы!" и затем выступив на нем с речью.

По словам главы государства, поддержка граждан стала основанием для защиты соотечественников, ее ощущают бойцы на фронте. Россия многократно нарастила производство востребованного и высококачественного вооружения, успешно решает проблемы с беспилотниками, при этом ее экономика выдержала беспрецедентное внешнее давление.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

Непоказанный жест врагам России

Российская экономика стала крупнейшей в Европе и по паритету покупательной способности, и по объему экономики: "Этот процесс будет нарастать".

За два года выстоял и достойно показал себя не только российский ОПК: "Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться".

Недруги России предрекали "спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся": "Хочется показать известный жест. Не буду этого делать, здесь много девушек".

Поддержка общества

"Подавляющее большинство граждан нашей страны - с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это - основа основ нашего успеха".

"Люди идут и по тысяче - столько, сколько могут, - отдают на то, чтобы поддержать наших ребят, которые жизнью своей рискуют". "Это свидетельство единения российского общества, единения России <...>. В этом что-то есть такое, что абсолютно надежно гарантирует победу России".

"Люди, причем разных возрастов, не только школьники, пожилые люди, все так или иначе принимают участие в этой огромной совместной работе. Это, наверное, 90% всего населения страны".

Решения по Крыму и Донбассу принимались исходя из настроя общества, иначе бы "ничего не происходило": "Мы делаем то, что ждут от нас люди".

Россия, если не будет защищать своих людей, превратится в дряхлую, никому не нужную страну, у которой все пытались бы что-то оттяпать "и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи".

Терроризм и неонацизм ВСУ

Российские военнослужащие "воюют с сегодняшними неонацистами", "их хозяева нацеливают их на Россию, используют их как инструмент в борьбе с Россией".

"То, что называется ВСУ, - это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию - стреляют по машинам скорой помощи".

"Подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу, не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов".

"Мне больно сейчас об этом говорить, но все-таки я скажу: когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. Только неонацисты так могут поступать".

Успехи оборонки

ОПК России демонстрирует очень хорошие и темпы, и качество работы: "Практически по всей номенклатуре и качество, и количество обеспечивается очень хорошими, высокими, нужными стране темпами".

Производство танков в России выросло в пять раз с начала специальной военной операции, автомобильной техники - в семь раз: "Это приличный показатель".

"Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест".

"Выполнение государственного оборонного заказа сейчас идет практически на уровне 100%, уверен, эту планку мы будем держать надежно и впредь".

"Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая - почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности".

"Таких же результатов будем добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения".

Беспилотники и залог победы

"Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события".

Успеха добивается тот, кто не только быстро реагирует на применяемые противником средства, но и "делает свои, более эффективные средства": "Вот кто быстрее это все делает, тот и побеждает".

"Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами".

Радиоэлектронная база - это та сфера, где есть над чем работать: "Это наша ахиллесова пята, одна из них. Но мы движемся в нужном направлении. Горизонт, так сказать, не удаляется постоянно".

Льготы оборонщикам и медикам