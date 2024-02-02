Медведев: НАТО новыми учениями пытается взять РФ на испуг, но "вышло нестрашно"

Зампред Совбеза РФ отметил, что если Североатлантический альянс решил провести учения такого уровня, "значит, они реально чего-то опасаются"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новые масштабные учения НАТО у границ РФ призваны напугать Москву, но вышло нестрашно. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей страничке во "ВКонтакте", комментируя маневры Steadfast Defender 2024, которые стали крупнейшими с окончания холодной войны.

Как считает Медведев, западные политики и генералы НАТО таким образом "в очередной раз решили взять нас на испуг". "Совершенно очевидно, что эта конвульсия дряблых западных мускулов - предупреждение именно нашей стране. Мол, не стоит ли нам как следует пригрозить России и показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад. Вышло нестрашно, но весьма показательно", - подчеркнул Медведев.

По его словам, если Североатлантический альянс решил провести учения такого уровня, "значит, они реально чего-то опасаются". "И уж тем более не верят не то что в победу, а вообще в какие-то военные успехи прогнившего неонацистского режима в Киеве. Плюс, конечно, отрабатывают антироссийскую повестку дня во внутриполитических целях, консолидируя свой недовольный электорат", - написал замглавы СБ РФ.

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 пройдут с февраля по май 2024 года в Европе. Участие в них примут 90 тыс. военнослужащих 31 страны альянса и претендующей на членство в организации Швеции. Как заявил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина в интервью агентству Арменпресс, учения направлены на "сдерживание РФ", которую альянс считает "угрозой".