Медведев заявил, что РФ будет уничтожать военных НАТО в случае их появления на Украине

Зампред Совбеза отметил, что в таком случае военные станут станут законной целью для российской армии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Военные из стран НАТО в случае размещения на Украине станут законной целью для российской армии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На своей страничке во "ВКонтакте" он предупредил о реакции России в случае, "если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов".

"Они, безусловно, станут законной целью для наших вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги. Об этом стоит помнить всем каскам с натовскими символами, которые сегодня чванливо бряцают оружием недалеко от наших границ", - отметил Медведев, имея в виду стартовавшие крупнейшие учения НАТО.