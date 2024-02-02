Замглавы МИД РФ обсудил с послом Бахрейна в Москве эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Стороны рассмотрели "ключевые вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений с упором на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Бахрейна в Москве Ахмедом ас-Саати обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были рассмотрены ключевые вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений с упором на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, - отметили в дипведомстве. - Состоялся также обмен мнениями по актуальным темам ближневосточной повестки дня с акцентом на беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта, а также ситуацию в Йемене и зоне Персидского залива".