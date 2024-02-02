Вершинин на встрече с послом Израиля отметил необходимость прекращения огня в секторе Газа

Между сторонами состоялся подробный обмен мнениями по актуальным, представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повесток дня, находящимся на рассмотрении СБ и ГА ООН

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин отметил необходимость срочного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и безальтернативность политического решения палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе.

"Состоялся подробный обмен мнениями по актуальным, представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повесток дня, находящимся на рассмотрении СБ и ГА ООН. С учетом продолжающейся беспрецедентной эскалации насилия в зоне палестино-израильского конфликта особое внимание было уделено текущей ситуации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны были подтверждены необходимость срочного прекращения огня, обеспечения безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся, а также безальтернативность политического решения палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе с центральным элементом - двугосударственное решение, - добавили на Смоленской площади. - Отмечалось, что террористическая атака 7 октября 2023 года на гражданское население Израиля заслуживает всяческого осуждения, однако она не может и не должна становиться предлогом для коллективного наказания миллионов палестинцев с растущими угрозами региональной дестабилизации".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.