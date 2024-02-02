Зампостпреда РФ заявила, что Россия и справедливость победили в Международном суде ООН

Мария Заболоцкая отметила, что теперь суд будет рассматривать преступления, совершенные киевским режимом в Донбассе, и решать, являются ли они геноцидом

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Россия и справедливость одержали убедительную победу в Международном суде ООН по иску Украины к РФ по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая.

"Сегодня Россия и справедливость одержали очередную убедительная победу в Международном суде. По иску Украины к России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него суд отказал в оценке законности специальной военной операции и одновременно признал юрисдикцию над вопросом, совершил ли Киев геноцид в Донбассе. Если перевести это решение с юридического языка - Киев своими попытками манипулировать судом и конвенцией сам усадил себя на скамью подсудимых", - говорится в комментарии Заболоцкой. Его опубликовал в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Заболоцкая добавила, что теперь суд будет рассматривать преступления, совершенные киевским режимом в Донбассе, и решать, являются ли они геноцидом. "Рассчитываем, что теперь ужасная правда, на которую Запад закрывал глаза долгие годы, откроется на площадке главного судебного органа ООН и киевский режим понесет заслуженное наказание", - заключила она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что суд внял предварительным возражениям Москвы и согласился, что выдвинутые Киевом обвинения не имеют отношения к конвенции. Кроме того, как указала дипломат, не помогло Украине и беспрецедентное вмешательство в дело со стороны Запада.